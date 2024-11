Javier Ungría, muy contundente, sobre su separación con Elena Tablada: ''Era el último mono de la casa y me cansé''

Javier Ungría se sentaba por primera vez en el plató de '¡De viernes!' y lo hacía con un claro objetivo, contarlo todo sobre su relación con Elena Tablada. El exsuperviviente condecía una de sus entrevistas más personales y respondía a las declaraciones que su ex hizo en la docuserie de 'Me quedo conmigo' de Mtmad .

Además, respondía a sus afirmaciones en las que aseguraba que ''mendigaba amor'': '' Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas''.

El exsuperviviente se pronunciaba también sobre la visión tan diferentes que ambos tenían a la hora de educar a su hija: ''Yo tenía una manera de ver la vida, no digo que mi educación sea la mejor, pero he mamado una cosa de pequeño y cuando tengo mi núcleo familiar hay que intentar ir a la par y cuando estás en desacuerdo con eso, desgasta''.

Y revelaba cómo quería educar Elena a su hija: ''Elena es más relajada y yo soy más estricto y no pasa nada, ahí chocábamos. Yo soy un poco pesado con los modales, con la educación, soy un pesado, pero no voy a cambiar y voy a hacer con mi hija lo que me dejen''.

''No le sentaba mal, pero ella no hacía lo mismo y cada uno hacía una cosa. Yo había las cosas de una manera, ella de otra, te desgastas y a mí me daba pereza ya porque dije 'aquí no voy a ningún lado'', aseguraba y le lanzaba un dardo a Elena: ''Resume nuestra relación de siete años en tres meses. Cuando te separas tienes una época malísima, no estás en casa, discutes...Es una pena que la memoria sea corta y selectiva''.