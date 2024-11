Javier Ungría asegura que Elena Tablada miente: "Me da vergüenza ajena, he querido a su hija como si fuese mía"

Al parecer, según ha confesado Elena, no había un diálogo normal entre un adulto y una niña, y ella decidía poner fin a este situación durante un viaje a Asturias: "Tú le dijiste que no aguantabas más esa convivencia y ella te dice que te vayas", le ha recordado José Antonio León.

"Es mentira", ha respondido inmediatamente Javier. "Es posibe que tenga cabreos, y que haya dicho alguna vez alguna cosa, pero que ella puede sacar de contexto y utilizarlo aquí, que me da una vergüenza ajena que no te lo imaginas. Como yo he cuidado a esa niña no lo sabéis nadie. Igual que he tenido rifirrafes con ella, por supuesto", ha comenzado.