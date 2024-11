Tras escuchar a Raquel Bollo tirando su testimonio por tierra la semana anterior, Isa Pantoja decidió sentarse en '¡De viernes!' para contar toda la verdad sobre lo que vivió en Cantora cuando era una adolescente . Así, relató que, como a su madre no le gustaba que tuviera en su poder un teléfono móvil para estar en contacto con su primer novio, le cortó el pelo con unas tijeras de cocina y le amenazó con "devolverla a Perú".

También relató cómo Isabel Pantoja no hizo nada cuando Kiko Rivera la regó con una manguera en pleno diciembre en el jardín de Cantora para que le dijera dónde estaba escondido ese teléfono. Un testimonio durísimo durante el que Isa no pudo parar de llorar y que hizo que Santi Acosta se sentase a su lado en el sofá para arroparla y que las colaboradoras Terelu Campos y Patricia Pérez no pudieran contener las lágrimas.