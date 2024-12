Pero ella se ha encargado de negarlo en rotundo. También Edi, que siempre ha asegurado que entre ellos no hay más que una relación de amigos. O había. Porque la de Bilbao ha decidido cortar su amistad con el novio de Violeta . Lo ha contado en un directo de Instagram que ha hecho con Juan, ganador de 'Gran Hermano', y Adrián. "No sé nada de él. Fuimos juntos al aeropuerto. Hablamos, nos abrazamos, nos dimos un beso, nos dijimos que nos queríamos mucho... y hasta hoy", empieza contando.

No sé nada de él, le he cantado las cuarenta

"¿Pero bien?", le pregunta Juan al notar el tono de Elsa. "No", dice rotunda ella. "No hay ningún tipo de relación. El último día que le vi fue cuando salió el '¡De Viernes!'. Nos vimos el sábado por la mañana y le canté las cuarenta. Así, de buena mañana. Y desde ahí, ya está. Cuando no me gustan las cosas, las digo. Me da igual quién sea. Si considero que algo has hecho mal, te lo voy a decir", ha explicado la exconcursante de 'Gran Hermano'.