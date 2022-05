El aplaudido gesto que Juan Echanove tuvo con Maxi Iglesias durante el confinamiento

Juan Echanove y Maxi Iglesias protagonizan ‘Desaparecidos’, serie que se emite cada lunes en Telecinco . Durante el rodaje , los actores forjaron una buena amistad basada en el compañerismo y no es algo que se diga porque sí. Atención al gesto que el veterano actor tuvo con el joven durante el confinamiento .

“Le mandaba comida a mi madre, pero yo cocinaba fundamentalmente para dos personas que son de una generación de actores muy potentes en los que creo mucho: en Maxi Iglesias y en Ricardo Gómez. Y cuando estaba confinado me decía ‘estos chicos no me deben de estar comiendo bien, ¿será posible?”, nos cuenta el actor.