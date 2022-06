Le pide explicaciones a su madre, que le abandonó siendo un bebé, pero no se cree su versión

La madre de David la abandonó cuando era un bebé . La ha buscado durante mucho tiempo y quiere verse cara a cara con ella para pedirle explicaciones. La infancia de David no fue fácil, pues años más tarde fue abandonado por su padre . Le prometió volver a los 50 días, pero regresó varios años después. Estuvo viviendo temporadas de idas y venidas, con su familia paterna y familias de acogida.

Durante su adolescencia, David contactó con una hermana mayor. Además, recibió un mensaje por parte de su madre. La llamó, pero no obtuvo todas las respuestas que tenía. Quiere conocer su versión de los hechos. María José acude al plató de ‘Déjate querer’ para escuchar el mensaje que le tiene que dar su hijo.

“Quiero una explicación de por qué me dejaste. Soy padre y, en ningún momento, dejaría a mis hijas por nada del mundo. No quiero reprochar nada, solo tener respuestas y cerrar este círculo de mi pasado”, son las palabras de David. María habla de una dura situación con su pareja (padre de David), habla de malos tratos psicológicos y de “palizas”: “Él cogió y se lo llevó”, pero David lo niega. David no cree la versión de su madre o, al menos, la pone en duda.