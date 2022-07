Michelle Calvó se emociona hablando de su familia: “Mi padre es gay y mi madre siempre lo supo”

La actriz canaria Michelle Calvó sorprende a su mayor fan: “Este momento tenía que llegar”

Michelle Calvó habla de sus durísimos inicios como actriz: “Solo tenía dinero para comer arroz hervido, mi madre ni se lo imagina”

Michelle: “Mi madre me crio sola, no conocí a mi padre hasta los 16 años”

Michelle Calvó es uno de los rostros más carismáticos de la ficción en la actualidad. A esta canaria la pasión por subirse a las tablas le viene de familia, concretamente de su madre, la actriz ya retirada Alicia Pedreira. Michelle es una actriz camaleónica que ha logrado hacerse un hueco en nuestros corazones gracias papeles como el que desempeña en la serie de Telecinco ‘Desaparecidos’.

Comprometida y solidaria, es frecuente ver a Michelle Calvó en redes sociales peleando por los derechos de los más desfavorecidos, y es que nuestra invitada es una mujer que siempre ha visto la lucha muy de cerca: “La principal inspiración que yo he tenido es mi madre, estuvimos las dos solitas desde que yo era pequeña, y yo en ella siempre he visto mi modelo a seguir”.

A Michelle su madre tuvo que criarla sola y pelear por salir adelante junto a su pequeña: “Ella también es actriz, pero para criarme tuvo que trabajar en otros sitios”. Michelle no conoció a su padre hasta que tuvo 16 años: “Por circunstancias de la vida no le pude conocer hasta esa edad, mi padre es de La Habana, se tuvo que ir y no era fácil comunicarse, yo cuando él volvió no quería saber de él, pero después se convirtió también en una pieza fundamental de mi vida”.

Los padres de Michelle, aunque se reencontraron años después, no tuvieron una relación y para ello tenían una razón de peso: “Mi padre era gay y mi madre lo sabía, ella lo entendía y yo también, todo el mundo tiene que tener la libertad de amar a quien desee”.

Los duros inicios de Michelle: “Me tiré días comiendo solo arroz”

Aunque ahora Michelle es una actriz conocida de nuestro país, lo cierto es que los inicios de la canaria en Madrid no fueron nada fáciles: “Cuando llegué aquí no tenía nada, me tiré mucho tiempo comiendo arroz hervido con mucha agua porque así llenaba más”.

Michelle ha explicado que antes de triunfar tuvo que trabajar en mil sitios para lograr su sueño: “Repartí propagando en los buzones, trabajé de camarera, de azafata, limpiando habitaciones de hotel…”.

Su suerte cambió cuando su representante la llamó tras un casting: “Yo estaba en el metro y me pidió que me sentara porque tenía algo importante que decirme, ¡me habían cogido para la película de Carlos Sedes ‘El club de los incomprendidos’! Con esta oportunidad Michelle cambiaba para siempre su vida.

El mensaje de Michelle Calvó a su gran amiga Ivi

Ivi es sin duda la mejor amiga de Michelle. Ivi está pasando por un momento complicado y Michelle quiere demostrarle que para ella es un pilar fundamental de su vida: “Ella siempre estuvo a mi lado, nunca dejó que me rindiera, no me dejó abandonar Madrid, todo lo que la gente admira de mí se lo debo a ella, solo puedo decir que la amo”.