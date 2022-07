Inma ha sido a primera en entrar a plató y, una vez aceptado que la reconciliación , se sienta al lado de su hermana. Quedaba la segunda parte de este reencuentro, la más complicada. Inma advierte que ella, en realidad, tiene problemas con Luci, no con su hermano, y desvela todo surgió de una vez que llamó Joaquina a su cuñada. Pero ocurrió algo más y lo tienen que hablar.

Luci, en un primer momento, se niega a tener un acercamiento con la hermana de su marido y bromea con María Ángeles al considerar que la ha metido en una encerrona. Cuando ve que Inma está en plató, surgen los malos rollos: “Que te acusen de drogadicta desde los doce años hasta los 40 cuanto nunca he consumido droga ni me he prostituido...”, dice Luci, visiblemente molesta.