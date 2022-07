Kiko Matamoros se castiga por no haber estado junto a su madre ante de fallecer.

Kiko Matamoros confesó en ‘El puente de las emociones’ de 'Supervivientes' que su madre falleció de una dura y dolorosa enfermedad y que él se alejó de ella, en su momento, porque “fui muy cobarde, me daba mucha pena verla y no tuve cojones para asistir el último año y medio de su vida”. Desde entonces, Kiko se arrepiente de todo lo que no le dijo durante ese año y medio.

Matamoros no se perdona esto y tampoco que no acompañara a sus hermanos a esparcir las cenizas de su madre. Es más, reconoce que es algo que le atormenta: “Fui un cobarde y un miserable, no me lo perdono”. En su entrevista íntima con Toñi Moreno, Kiko confiesa qué fue lo que le dijo al oído a su madre antes de morir.

“Para mí, era tremendamente difícil verla porque entendía que no había comunicación. Verla en ese estado, me hacía sentirme fatal. Sabía que era una cosa que no tenía solución. El día que falleció m madre, tuve la ocasión de decirle una serie de cosas al oído y mi madre rompió a llorar. Me di cuenta de que me había equivocado horriblemente porque, aunque hubiera tenido momentos en los que perdía la lucidez, había momentos en los que entendía lo que se decía”, cuenta Kiko, visiblemente emocionado.

Toñi Moreno le pregunta por cuáles fueron esas palabras y Kiko las revela, con lágrimas en los ojos: “Le hablé de lo mucho que había significado en mi vida, de lo que la quería, y le pedí perdón, de alguna manera, pero verdaderamente yo, antes esa reacción, me he quedado muy tocado. Llevo 21 años arrastrando esa carga que no me quito y creo que no me quiero quitar porque, en el fondo, me quiero castigar”. Sin duda, unas duras palabras por parte de Kiko Matamoros.

