El día en el que Luis Fonsi dejó de cantar por depresión: "Quise tirar la toalla"

El primer bache lo vivió Luis Fonsi a los once, cuando se mudó desde Puerto Rico a Orlando (Estados Unidos) para intentar hacerse un hueco en la música. Fue tan brusco el cambio que vivió que quiso dejarlo todo. Culpa al idioma, pues confiesa que le costó adaptarse y dejó de cantar durante dos años:

“Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo”, confiesa Fonsi, que añade que se recuperó gracias a un proceso de adaptación. La segunda crisis del artista vino cuando estaba en el conservatorio, donde no se sentía identificado con el resto de sus compañeros, de gustos clásicos.