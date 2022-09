El reencuentro de Nacho Palau y Cristian, su novio: "Eres la persona a la que más he echado de menos"

Nacho Palau dio una gran noticia al cruza r 'El puente de las emociones' : tiene un nuevo novio llamado Cristian . "Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, confesó.

Poco después, Nacho Palau y Cristian han protagonizado en 'Déjate querer el esperado reencuentro: "Todos los días te he echado de menos y creo que eres la persona a la que más he echado de menos. Llevas dos años muy complicados a mi lado porque no te lo he puesto fácil, y ahora me he podido estar tranquilo porque tú estabas aquí", le ha dicho Nacho a su chico.