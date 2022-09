Abraham Mateo cuenta que sufrió bullying: "Fue una época difícil para mí, mis amigos me dieron la espalda"

Carlos tiene síndrome de Down y es el fan número 1 de Abraham Mateo

'Quiero decirte' es el último éxito de Abraham Mateo junto a Ana Mena

Abraham Mateo ha colaborado con artistas como Jennifer lópez, 50 Cent o Becky G

En los últimos años, Abraham Mateo ha dejado de ser un niño prodigio para pasar a ser una estrella de proyección internacional. Baila, canta, compone y produce sus temas y muchos otros. Todo lo que toca lo convierte en éxito. Ahora, el cantante ha visitado el plató de 'Déjate querer' para contarnos su historia y sorprender a Carlos.

Su pasión por la música le viene de familia. Canta y baila desde que tiene tres años y con tan solo siete se sube a un escenario. El pequeño participa en el 'Festival Veo veo' y delante de un auditorio lleno de gente demuestra todo su talento interpretando 'Yo soy aquel'. En este concurso conoce a una de sus mejores amigas, Ana Mena, una relación que tiene sus frutos musicales unos cuantos años después.

Con tan solo diez años, Abraham Mateo lanza su primer disco y con catorce cosecha uno de sus mayores éxitos de su carrera gracias a su canción 'Señorita', que mantiene en la lista de uno de los 50 mejores singles de España durante casi un año.

Además de ser un gran profesional, Abraham apoya a los más desfavorecidos con acciones solidarias. En el año 2013 creó 'Lánzalo', una canción cuyos fondos se destinan a UNICEF para apoyar los trabajos de la organización con los niños y niñas que sufren el conflicto de Siria.

Si en España la carrera profesional de Abraham es imparable, en Latinoamérica la pasión por el cantante gaditano está totalmente desbordada.

En el año 2022, Abraham Mateo decide reinventarse y dar un aire nuevo a su música, sacando temazos cada pocos meses. Se ha vuelto a reencontrar musicalmente con su amiga Ana Mena y juntos han creado el éxito 'Quiero decirte', que ya es disco de oro.

Abraham Mateo: "Sigo teniendo la misma ilusión que el primer día que empecé en la música"

"Sigo teniendo la misma ilusión que el primer día que empecé en la música. La vida me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que me gustaba desde pequeñito y lo he aprovechado. Para mí esto no es un trabajo, es una diversión", ha contado Abraham Mateo cuando Toñi Moreno le ha preguntado por su carrera como artista.

Abraham Mateo, sobre su música: "Siempre lo he llevado bien y lo he normalizado"

Sobre cómo ha llevado la fama siendo un niño, el cantante ha sido claro: "Siempre lo he llevado bien y lo he normalizado. Mi familia es muy humilde y siempre ha estado muy encima de mí en todo momento".

Pero no todo ha sido fácil en la vida de Abraham Mateo, ya que en el colegio sufrió bullying: "Fue una época difícil para mí. Cuando saqué 'Señorita', muchos amigos me dieron la espalda. Las niñas me pedían autógrafos, pero los chicos no querían que estuviese allí.. Mi familia se dio cuenta pronto gracias a un amigo y empecé a estudiar a distancia porque ya era muy difícil por mis viajes", ha contado.

Así es Abraham Mateo en el amor: "Lo he sentido muchas veces"

Aunque se sabe mucho del Abraham Mateo artista, su vida personal es casi desconocida. En 'Déjate querer', el cantante nos ha hablado de su lado más íntimo: "Para mí el amor es el sentimiento que te da a entender que existe alguien más importante que tú. Lo he sentido muchas veces porque desde siempre he sido un niño muy enamoradizo y lo he dado todo por la persona con la que estoy. Me han roto el corazón, pero a cambio me han salido los mejores temazos de mi carrera", ha contado.

Carlos, fan número uno de Abraham Mateo

Abraham Mateo ha venido esta noche al programa para cumplir el sueño de Carlos. Su hermana Mª Jesús ha sido la cómplice de esta bonita historia y ha contado lo mucho que le gusta a su hermano el cantante Gaditano: "Le encanta desde que es pequeño y se sabe todas las coreografías. Es súper fan", contaba.

La vida de estos dos hermanos no ha sido sencilla. Los dos perdieron a sus padres cuando eran muy pequeños y se vieron obligados a vivir separados. Aunque no se crían juntos, ambos tiene una relación muy cercana.

Abraham Mateo, a Carlos: "Aquí tienes a un amigo para siempre"

Mientras que Carlos estaba intentando enseñarle una de las coreografías de Abraham Mateo a Toñi Moreno, el cantante ha entrado por sorpresa en el plató para abrazarle. Carlos, muy emocionado, no se podía creer a quién tenía delante.

Abraham Mateo canta para Carlos su tema 'Quiero decirte'