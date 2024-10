El testimonio de Mariola que ha conmovido a Risto y Ana Francisco: "¿Le puedes dar un abrazo?"

La periodista también de 'Todo es mentira' señalaba que esa persona, "durante la pausa de publicidad, me ha dicho que estaba tremendamente afectada y que no sabía si se sentía preparada para contarlo". Ana Francisco le indicaba entonces a Risto Mejide que iba a preguntar en público y en pleno directo si quería contar ese caso la persona en cuestión, sin desvelar su identidad: "En caso de que se ponga de pie, le paso el micro".

A su vez, Risto le preguntaba que cuándo ocurrió su caso y Mariola recordaba a todos que antes no se denunciaba: "En los 70 el cura, en los 80 la manada... siempre igual. Estamos en 2024 y denuncian un 8% de las mujeres. Me parece tristísimo, desolador y cuanto menos decepcionante. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es irresistible para las mujeres y también para los hombres, que sois hijos y padres... me parece que la sociedad no se acaba de humanizar".