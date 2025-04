Pero a Isa Pantoja se le ha adelantado , pues acaba de cumplir la semana 30. "El bebé ya está encajado. Obviamente me han dicho que puede cambiar, pero que lo más probable es que no cambie", ha señalado la televisiva, que ha estado experimentando ciertos síntomas que ya relaciona con este fenómeno del embarazo.

"Es verdad que hace dos días estuve mala porque me comí solo una manzana y un poco de agua, y lo vomité. Y yo nunca he tenido problemas de vomitar en este embarazo. Yo creo que era porque se estaba colocando y me generó esas molestias. Fui a la ginecóloga y me dijo que estaba todo bien, que el bebé pesa 1,300 kg y que podía seguir haciendo deporte", ha contado la exconcursante de Supervivientes y GH VIP.