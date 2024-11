El emotivo reencuentro de Risto con Noelia, la mujer del público que estuvo desaparecida por la DANA: "Solo te puedo decir: gracias"

Y es que como bien decía Risto al comienzo del programa, había una "cuenta que saldar" por parte del programa: "En ese momento no sabíamos dónde estaba. No hubo comunicación con ella durante varios días y esta es una de esas historias, como esas 124 personas que han sido rescatadas en las últimas 24 horas. Pues esta es una de esas historias que ha acabado bien... Noelia está aquí con nosotros".

Una Noelia que cogía el micrófono muy segura y contaba su dura experiencia: "No teníamos luz y dije: 'Vamos a echarnos la siesta'. Cuando despertamos, bajé de la cama, metí el pie en el suelo y el agua me llegaba a la rodilla. Me fui a las habitaciones y el agua entraba por los ventanales como cascadas. No paraba de entrar el agua... solo pedía que me llevase a mí y salvase a mis hijos. Tenía miedo de ver a mis hijos ahogados".