El apasionado alegato de Viky que ha hecho emocionarse a Risto Mejide: "Preséntate a las elecciones. Yo te voto"

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, se retrasó más de dos horas y media en la reunión que tuvo lugar en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el pasado martes cuando una DANA arrasó parte de la provincia de Valencia. Y todo, por una comida privada. Un tema que ha salido en 'Demos: el gran sondeo' y que originaba el gran discurso que estaba a punto de marcarse Viky: "No debe de dar explicaciones. A mí, personalmente, no me importa", comenzaba diciendo.

"Me da igual si es un restaurante pobre o caro. Lo que me importa son las vidas humanas que todavía están por sacar", continuaba Viky. Tras contar una experiencia que le ocurrió a su nuera, salvada de manera casi milagrosa junto a otras personas, era tajante con sus palabras: "Sale ese señor que está comiendo... a las seis de la tarde a decir que no hay peligro".

"Mi marido y yo estamos vivos de milagro", contaba Viky en 'Demos: el gran sondeo', para apuntar que era algo que no habían vivido jamás y completamente inusual. "Ratas nadando con nosotros... pero gracias a Dios estamos vivos", añadía Viky, envuelta en un mar de lágrimas. "Allí no ha venido nadie, nada más que la masa de gente joven. ¡Delante de mí que no hablen mal de la juventud española! El verdadero ejército han sido mis hijos, mis nietos. ¡Eso es el Ejército español!", exclamaba Viky.

El momentazo entre Risto y Viky

Risto Mejide se acercaba a Viky y la cogía de la mano. Una Viky que pronunciaba un discurso muy emotivo y que nos sobrecogía a todos: "A mí me da igual los colores que tengan. Aquí no mandan los colores. Aquí mandan las personas humanas y el corazón de las personas, además de la conciencia de ellas. ¡Y si hay que cambiar las leyes, que se plante el rey y lo diga!".