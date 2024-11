"No sois la generación de cristal, sois de hierro": el mensaje de Risto a los jóvenes que están ayudando a reconstruir Valencia

Pero antes de todo, el presentador de Telecinco matizaba que la expresión que había dicho de 'el pueblo salva al pueblo' a lo largo del programa la había utilizado porque reflejaba muy bien lo que había pasado: "Es lo que ha pasado. El pueblo ha salvado al pueblo, donde no ha llegado el Estado". Un Risto que se dirigía a la 'grada de los 20' : "En esta crisis se ha demostrado que los voluntarios de vuestra edad no sois la generación de cristal".

Además, Miriam reclamaba la falta de botas y material sanitario, además de mascarillas, guantes y palas para levantar todo el material: "Sigue todo amontonado y hasta que eso siga ahí no se puede limpiar". La joven contaba que cuando la DANA golpeó su pueblo le pilló en casa de su hermana: "Estaba en la calle. Si no llega a ser por el aviso de mi hermana, me hubiera pillado por la calle".