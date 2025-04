El cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes. Afecta al intestino grueso, parte final del aparato digestivo. Se dice siempre que es un cáncer silencioso que no da la cara. 14 millones de españoles de entre 50 y 69 años están entre la población de riesgo . De ahí la importancia de hacerse una prueba sencilla como la del cribado.

Como explica María Luisa, con este pequeño gesto puedes salvar tu vida. Ella misma recibió el aviso de su centro de salud y no dudó en hacerse el test. "Si yo hubiera tirado esa carta no estaría, aquí porque eso es silencioso, no da ningún síntoma", explica esta mujer.