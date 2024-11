La increíble historia de superación de Oumar que ha conmovido a todo el plató: "España ha sido mi sueño desde pequeño"

Oumar cogía el micrófono y aseguraba no ser la primera vez que responde a esa pregunta: "Mi respuesta es ambigua. Hay racismo de todos lados , pero depende de la persona cómo la reciba. Lo más importante es la confusión. No podemos desarrollar un futuro mejor encerrándonos en la confusión... hay que educar la mente en explicar. España ha sido un país de inmigración. Los españoles han sido inmigrantes", señalaba Oumar. Tras esto último, recibía un fuerte aplauso del público.

Además, este joven senegalés de 31 años cursó Filología Hispánica y posteriormente estudió un Máster en Relaciones Hispano Africanas: "Yo puedo ser uno de los ejemplos que han venido en todos estos casos de inmigración. Un caso excepcional. Lo digo porque yo tengo estudios preparados antes de venir aquí. Siempre digo que España ha sido mi sueño desde pequeño". Risto Mejide le preguntaba si había vivido algún episodio racista en España y Oumar respondía que no: "No me fijo si esa persona me ve con otro color diferente. Sufre él, yo no".