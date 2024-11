"Hay que defender la educación sexual en los institutos y colegios": el testimonio que ha provocado el aplauso unánime del público

"Quería aprovechar para señalar que se está cometiendo un error muy grande cuando en los colegios se está intentando introducir en la educación sexual y dentro de todos los espectros la heterosexualidad, la homosexualidad... porque como persona homosexual que soy, creo que es importante. Tuve mucha suerte de que en el colegio no sufrí bullying, pero conozco gente que sí. Y hay mucha gente que por desgracia no se educa en casa. Si te toca unos padres homófobos, no te van a enseñar unos valores. Creo que hay que defender la educación sexual en los institutos y colegios", señalaba Héctor.