Verratti: "El PSG sin Neymar es como quitarle Messi al Barcelona"

El centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, cree que su equipo "no está tan lejos" del Real Madrid, pese a su eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones, y que el no contar con Neymar por lesión tuvo su importancia porque es "como quitarle Messi al FC Barcelona".

"El Real Madrid es una rival duro, pero estábamos convencidos de pasar. El PSG no está tan lejos del Real Madrid, pero luego ciertas cosas marcaron la diferencia. Ronaldo quizás no hizo mucho en la ida, pero marcó dos goles", admite Verratti en una entrevista publicada este lunes por 'La Gazzetta dello Sport'.

En este sentido, el internacional espera que el brasileño no se marche del equipo parisino. "Para alcanzar los grandes objetivos hace falta los grandes jugadores y con Neymar todo es más fácil", confiesa el centrocampista, que opina, tras los mensajes críticos de Dani Alves o Kylian Mbappé tras la eliminación europea, que "en 'caliente' emerge siempre más la decepción".

Sobre su futuro, Verratti deja claro que es "falso" que su agente, Mino Raiola, le haya "ofrecido" al FC Barcelona. "He hablado con mis dirigentes y saben lo que pienso, las cosas están claras y decidido quedarme. Tengo el deseo fijo de ganar con el PSG, el equipo que me ha permitido crecer también como persona, y también de compartir un proyecto ambicioso y espero que también piensen así mis compañeros. Una derrota no puede borrar todo", advierte.