Exclusiva | El vídeo de Antonio Tejado declarando ante el juez por el robo en la casa de María del Monte: "Nunca ofrecí información a nadie"

El sobrino de María del Monte explica que llevaba días entregándole el teckel y cuenta la conversación que tuvieron la mañana posterior al robo: “Por la mañana, llamo a mi tía y le digo: “Oye, tata, que voy para allá con el perro”. Me dice: “No te vas a creer lo que ha pasado, chico. Esta noche me han entrado cinco encapuchados en mi casa”. Digo: “No me digas. Pues voy para allá a verte”. Dice: “¿Tú crees que es momento que me entregues ahora al perro?”.