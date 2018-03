Ziganda: "No hemos ido a esperar, otra cosa es que no podamos llegar"

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, valoró el desgaste de su equipo en la segunda parte del Camp Nou para evitar al menos males mayores en la derrota (2-0), ante un Barcelona que repitió la superioridad que mantiene en LaLiga como líder invicto.

"Son más sólidos que nunca, son aspirantes a todo. No hemos ido a esperar, otra cosa es que no podamos llegar. Los dos jugaron el jueves, mucha tensión, mucho trajín. Llevamos mes y medio que no hemos parado. Entrenando poco y mal y jugando muchos partidos. El Barça te exprime mucho", afirmó en rueda de prensa.