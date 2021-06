Luis Enrique no da pistas sobre sobre la elección de portero en el debut de España en la Eurocopa: "Está entre Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez"

Luis Enrique y la Selección están a horas del debut en la Eurocopa, pero el seleccionador no ha querido dar pistas de lo que pondrá de inicio ante Suecia. "A mí el once no me va a sorprender, a vosotros igual sí", decía entre risas el asturiano. De los porteros tampoco quiso adelantar nada. "Seguramente salga entre Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez".