Kiko Jiménez detonó una bomba en la palapa en plena décima gala de 'Supervivientes 2024': aseguró haber visto "comerse la boca, darse un beso" a Gorka Ibarguren y Marieta fuera de cámaras y tapándose con las capuchas de sus chaquetas para evitar que nadie los viera: "Él tiene un compromiso. Debería de ser leal a la audiencia y no hacer las cosas por detrás".

Una confesión que hizo estallar al vasco, que considera que el novio de Sofía Suescun es "un mentiroso compulsivo". Tras su enfado, se mostraba más tranquilo y aseguraba que los que de verdad le conocen saben que no sería capaz de serle infiel a su novia, Andrea Morate, a la que le dijo que quiere casarse nada más salir del concurso. Marieta, por su parte, también lo negó pero mucho más tranquila. Dijo que, en caso de ser verdad, no hubiera tenido problema en reconocerlo porque es una mujer soltera que no estaría siendo desleal a nadie.