Neymar: “Todos sabían que me quería ir este verano pero ahora estoy feliz”

"Llevo en la selección 10 años y dese la primera vez que pisé aquí, siempre he tenido mucha responsabilidad". Neymar reconoce que tiene un trato diferente en Brasil pero argumenta sus razones: "Un atleta de alto nivel que está considerado uno de los mejores del mundo, ¿por qué no tratarlo de manera diferente?" Además, se atreve a compararse con Messi: "En el Barcelona pasa igual. Messi tiene un trato diferente, ¿por qué? ¿Por qué es más bonito? No, porque él decide, porque él conquistó aquello". Volvió a afirmar que él se quiso ir del PSG este verano. "Todo el mundo sabe que me quería ir, pero ahora me siento feliz, me siento tranquilo".