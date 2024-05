La tensa discusión de Alba Casillas y Julen delante de sus compañeros: "Tu ex me envió un audio y me dio pena"

La tranquilidad para Alba Casillas en 'Los vecinos de la casa de al lado' se terminó por completo con la entrada de Julen de la Guerra, el que fuese su expareja. Aunque han pasado muchos años desde que estuvieran juntos, a la participante le cambió el rostro por completo al verlo y terminaron la noche discutiendo delante de sus compañeros.

La entrada de Julen deja a cuadros a Alba Casillas: "Los fantasmas siempre vuelven"

Los participantes se encontraban en el patio despidiendo a Álex y Mariona. Alba Casillas se encontraba dando un abrazo a sus compañeros cuando de repente su cara se transforma y se hace el silencio. Al fondo se escucha una voz muy conocida que dice: "¡Hola, chicos!".

Julen llegó con su sonrisa, dio abrazos y besos a todos sus compañeros y cuando llegó a Alba se produjo el reencuentro tan esperado: "Hola, Alba. ¿Qué pensabas, que los fantasmas no volvían? Pues siempre vuelven y más en televisión". Tras esto, el concursante se pone frente a sus compañeros mientras Alba Casillas no para de mirarlo sin dar crédito a lo que estaba viviendo.

La tensa discusión de Alba Casillas y Julen delante de sus compañeros

Todo saltó por los aires unas horas después cuando los concursantes se sentaron en el patio, juntaron sus sillas y empezaron a hablar con Julen. En ese momento Alba Casillas le reprocha un comentario en redes sociales que Julen hizo sobre su ex y este no duda en contestar delante de todos: "Me metí en Instagram, me saliste tú con el chaval y me dio pena el chaval".

Alba Casillas no puede esconder su enfado y le reprocha: "¿Que te da pena el chaval? ¿Por qué? ¿Tú me conoces de algo?". Además, la concursante intenta explicar a los compañeros que Julen "ha sido un amigo de un amigo de mi ex de Murcia".

Julen no puede evitar reír al escuchar a Alba y empieza a tirar de la manta: "Mira, yo he estado en casa de tu ex, me envió una nota de voz que hasta me dio un poco de pena... le dije 'tío, te tiene anulado". Pero la cosa no queda ahí, Julen ataca directamente a Alba Casillas donde más le duele: "Tía, estuviste un mes en 'Mujeres y Hombres', en 'La isla de las tentaciones' duraste un día y hay que estar rezando a la virgen apra que aquí no pase nada raro".

"Peña como tú, que no ha hecho nada, y le caigan estos programas del cielo, pues...", termina diciendo Julen totalmente indignado con la presencia de su ex en televisión. Para terminar, Alba Casillas termina estallando y se dirige a su ex: "Tú vienes aquí a que te recuerden... ¡porque no te conocen ni en tu pueblo!".