Valverde asume que le culpen de las derrotas del Barcelona: "Ya sabemos como es esto"

El Barcelona está obligado a ganar al Slavia si quiere lavar su imagen. "Está claro que cuando pierdes tienes mucha presión. Se genera mucha marejada, incluso cuando ganas si no has hecho un partido redondo", decía el técnico culé. Sin embargo, Valverde afirmó que este plus de presión les viene bien: "Esta bien porque al final te obliga a una reacción para quitarnos todo ese lastre que tenemos".