Jesús Vázquez también se atreve con el 'striptease' en 'Desnudos por la vida': "Salgo como Dios me trajo al mundo"

Jesús Vázquez es el conductor de este programa, adaptación del show británico ‘Who bares wins’, y en la rueda de prensa ha querido explicar lo entusiasmado que está ante esta nueva aventura televisiva: “Esta fantasía no tiene nada que ver con nada de lo que he hecho en mi vida. Ha supuesto un reto para mí”, declaraba.

El presentador cuenta que ha acompañado a los participantes en cada uno de sus “subidones y bajones” y que se ha entregado al máximo: “Me he implicado tanto que también me he desnudado por la vida en este programa y salgo como Dios me trajo al mundo”, apuntaba.