El comentario de Anabel Pantoja que provoca las risas de sus compañeras: “Mi novio me lo dice”

"Muchas mujeres me conocen y me quieren, pues todas esas mujeres me tienen que oír. Prevenir el cáncer de mama salva vidas. He vivido esta enfermedad, que ha sido bastante dura en mi familia, asi que por eso este mensaje de prevención tiene que llegar a todas partes", quiere transmitir Anabel Pantoja con su participación en 'Desnudos por la vida'.