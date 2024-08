Miquel Serra 'Tomatito' confiesa cómo consiguió ganarse el cariño de la Duquesa de Alba: "Tuve que hablar con ella"

Durante un tiempo, la relación de la Duquesa de Alba con la prensa no era muy buena. La actualidad estaba marcada por las noticias sobre sus hijos y eso la Duquesa no lo llevaba muy bien. Por ello, era habitual que protagonizara algún que otro encontronazo con algún que otro medio de comunicación. Entre ellos se encontraba 'Aquí hay tomate' y fue uno de sus reporteros, Miquel Serra , quien se ganó el cariño de la Duquesa. ¿Cómo lo consiguió?

"Ella no estaba acostumbrada a que la cuestionaran continuamente con cosas que salían de Cayetano, de Eugenia, de cualquiera... Ella, al principio, no lo toleraba. Hubo un momento en el que ella no nos trataba demasiado bien. Un día, en un acto en la plaza Conde Duque de Sevilla, hablé con ella. No podíamos estar así. Le dije 'señora Duquesa, tengo que hablar con usted", comienza a contar el exreportero de 'Aquí hay tomate'.