“Aunque soy como soy y no me merezco nada, sean las que sean las consecuencias, porque sé que somos compañeros y se estropeará todo, por no hablar del hecho de que te tienes que casar… Me he enamorado de ti, Gabriel. Para mí no fue solo un rollo”, le dijo a su compañero. Él no dijo nada y respondió besando a Elisa.