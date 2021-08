Elisa, a Gabriel: ¿Tú por qué elegiste ser médico?

En un intento de secar las lágrimas de su amiga, Gabriel le asegura que ella no es una mala persona y le confiesa por qué decidió ser médico cuando veía que en Etiopia la gente se moría de una simple fiebre. “Es una gran suerte ser médico por un ideal, Gabriel, no lo olvides nunca. Sin eso, nada tiene sentido”, le ha asegurado una Elisa destruida que asegura no haber tenido nunca vocación de salvar a nadie.