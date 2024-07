La vida de Carmen ha sido a menudo muy incomprendida. Tras contarla, la invitada de 'El diario de Jorge' recibía el siguiente mensaje: "No has sido una madre perfecta". Ella lo encajaba como podía. Tenía claro que venía de parte de su hijo Paco, el cual le escribió lo mismo en una carta. Pero Paco después explicaría por qué.

"Cuando me fui a casa de mi abuela, echaba de menos todo el rato. Llamaba a mi madre cinco o seis veces al trabajo para preguntarle si me quería. Creo que todos los niños se sienten puntualmente abandonados por sus padres porque en algún momento sus padres no saben cumplir con las necesidades que tienen", confesó mientras su madre escuchaba atenta desde el 'backstage' de 'El diario de Jorge'. Pero lejos de recriminarle nada, la intención de Paco era decir a su madre delante de toda España que era una buena madre.