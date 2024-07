Melania está embarazada de cinco meses y, por increíble que parezca, su pareja, Javier, aún no se había percatado de ello . Por eso, la invitada de 'El diario de Jorge' le convocaba al programa para darle la gran noticia y descubrir juntos, además, el sexo de su segundo hijo. Antes, Jorge Javier Vázquez gastaba una broma a Javier sobre su mujer.

A continuación, Jorge Javier le aseguró a Javier que conocería en exclusiva la nueva sintonía del reality. Resultaron ser unos latidos del corazón y Javier empezó a ponerse muy nervioso. "Sí, no, sí, no... ¿Sí? No...", reaccionaba él 'en shock'. Momentos más tarde, Javier salía de dudas cuando veía una ecografía, algo que su mujer Melania se estaba haciendo en directo y que él desconocía.