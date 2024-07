Jorge Javier completa el altar a sus galgos fallecidos con un último elemento: "Espero que no aumentemos la familia"

"He visto dos figuras de galgos. Me voy a sentir como en casa y espero que por muchísimo tiempo. Aquí tengo a Cartago, que fue el primer galgo que tuve yo y el primer galgo que se me fue. Y aquí tengo a mi Lima, que no deberíamos tener galgos preferidos pero todos los tenemos", contó el presentador en lo que fue la presentación de las figuras de sus dos galgos, a los cuales les puso un collar a cada uno con su nombre.

Pero faltaba uno más al que Jorge ya ha sumado. "Ya he traído yo el que me faltaba: Travis. Como este programa va a durar mucho tiempo, este va a ser el cementerio de mis perros muertos. Ya he pedido a los compañeros que me hagan la correíta con el nombre", anunciaba el presentador. Además, expresaba su deseo de que el cementerio no se vea ampliado.