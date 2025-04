"¿Cuánto hacía que no nos hacíamos un masaje?" , le preguntaba Anita a Montoya, que le decía que "no le tentase" ante los comentarios de este por lo 'bien' que se lo estaba pasando. "¡Ay, la fatiga!" , decía, por su parte, Montoya. Y es que el encuentro que han vivido ha sido especial y, sobre todo, inédito: se trata del primer momento que tienen privado y en la intimidad desde que su aventura comenzó en 'Supervivientes'.

Todo ha ocurrido en una especie de 'jaula' que le daba al momento que protagonizaban ambos un plus de intimidad. Montoya, sin camiseta, observaba como Anita se la quitaba también. "Yo estoy muerto ahora mismo" , bromeaba Montoya. Los días en Honduras se hacen largos y si algo tenía ganas el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es de un momento así con su exnovia. "A mí que estés muerto ya sabes que..." , decía una Anita que parecía importarle poco el comentario del exfutbolista.

En un momento dado, Anita le decía a Montoya algo así como: "Yo te avivo en un momento", y tras un Montoya que parecía no creer a la catalana, esta se mostraba tajante. "Bueno, no me tientes...", señalaba. "Ay, Díos mío. ¡La fatiga! Qué bien huele. Aquí se demuestra el amor, que te huelo...", decía Montoya, en actitud cariñosa y oliéndole... ¡nada más y nada menos que el sobaco!