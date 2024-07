Monste y Antonio viven con 200 muñecas en casa . Algunas de ellas, endemoniadas . En 'El diario de Jorge', Antonio ha convocado a su mujer para pedirle que se deshaga de ellas. Él ya no puede vivir más con esta realidad en la que siente que las muñecas le están robando la energía. Por si acaso, Jorge Javier Vázquez se negó a tocar cualquiera de ellas.

Antonio le contó a Jorge Javier que ya no aguantaba más en su relación. El hecho de dormir pegado a muñecas endemoniadas está causando una gran mella en su relación y a pesar de haberlo hablado con Montse, ella no parecía atender a razones. De ahí que la convocase a 'El diario de Jorge'.

Montse sabe que sus muñecas no son muñecas normales. "Davinia tiene un espíritu en la peluca, porque tiene pelo de difunta (...) En mi casa hay un portal donde entran energías, demonios... hay energías buenas y malas. Veo sombras. Se encienden y se apagan las luces", contaba ella. "He venido para dar un mensaje: no estamos solos", añadió Montse.