La confesión de Jorge Javier Vázquez en directo que acaba en petición: "Lo aviso desde ya"

"Me lo estoy pasando muy bien", aseguraba Irene y cuando el presentador apuntaba a que estaban muy separados, ellos no dudaban en ponerse más cerca y ella no dudaba en decir algo: " Serás el padrino de la boda , mi amor. Si de aquí sale algo que vaya al juzgado tú vas de testigo a firmar ".

Aunque Jorge Javier dejaba claro que no es muy amante de las bodas y que prefiere que no le inviten: "Estoy convencido de que van a salir muchas parejas, pero desde ya lo digo en el primer 'Busco pareja', detesto las bodas, que nadie me invite a ninguna, es que no pienso ir ni a la mía".