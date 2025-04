Núria González, la abogada de Rosa Peral, explica en la web de Informativos Telecinco las claves para pedir la revisión de su condena

“Está tranquila. Pero tampoco es que tenga mucha confianza en la justicia después de cómo le ha ido. Nosotros queremos que ella, si mantiene su inocencia, la pueda seguir defendiendo en los tribunales”. Son las palabras de Núria González López, la abogada de Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por la muerte de su pareja, Pedro R., en mayo de 2017, que ha pedido la revisión de la sentencia dictada hace cinco años por la Audiencia Provincial de Barcelona y ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo después de que Albert López, el otro condenado por el 'crimen de la Guardia Urbana', reconociera su participación en los hechos.

La letrada explica las claves de la petición judicial en la web de Informativos Telecinco. Una petición Tribunal Supremo. "Es más clave la sentencia que la confesión de Albert. Porque la solicitud no tendría sentido si la sentencia fuera clara. El tema es que la sentencia que condena a Rosa, y luego la ratificación del Supremo, no individualiza los hechos, no explica quién hizo qué, qué se hizo, ni de qué manera ni nada. Entonces, se condenó a los dos por lo mismo, pero sin decir quién era el autor material de los hechos, sin prueba de ello", comenta Núria González.

“Si se hubiera determinado quiénes eran los autores materiales, pedir la revisión no tendría sentido. Pero si hay una sentencia en la que no se acaba determinando nada y se tiene en cuenta que los condenados, tanto Rosa como Albert, defendieron su inocencia, pero Albert le echaba la culpa a ella y ahora sabemos que no era verdad todo lo que estaba diciendo durante todo el proceso pues, evidentemente, constituye un hecho nuevo”, agrega la abogada de Rosa Peral, antes de precisa: “Cualquier cosa que haya dicho Albert durante estos ocho años, sobre todo durante el proceso judicial, que haya servido para inculpar a Rosa, pues es mentira”.

Núria González: "Hay que saber lo que pasó para situar a Rosa en la realidad de los hechos"

Albert López, condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Pedro R., reconoció la sentencia de la Audiencia de Barcelona, la cual responsabiliza a ambos de crimen y admitió su participación en la muerte de la víctima al acceder al programa específico para delitos violentos, conocido como DEVI, en la prisión de Quatre Camins. Al realizar ese programa podría acceder a salidas programadas desde la cárcel de forma no inmediata. Y es que reconocer los hechos es algo fundamental para que puedan concederse esos permisos penitenciarios, ya que se considera como un indicio de arrepentimiento y reinserción.

Sin embargo, para Núria Gonzalez, como explica la propia abogada, la confesión supone un dato muy relevante que no se había tenido en cuenta. Por ello, para presentar la petición de revisión al Supremo, se ha amparado en el artículo 954.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que prevé una revisión cuando se conocen hechos a posteriori que podrían haber sido trascendentales: "No existía esa declaración de Albert. Cuando aparecen hechos nuevos es cuando puedes solicitar la revisión. Y han aparecido hechos nuevos después de la condena que podrían haber influido en la condena", comenta la abogada, que insiste en que se dieron por probados hechos que no se corroboraron al 100%.

"El Supremo dice que no tenía pruebas de aspectos fundamentales de la sentencia como, por ejemplo, quién hizo qué. La sentencia del Supremo y de la Audiencia de Barcelona desconoce y no sabe cuál es el relato de los hechos. No saben cuál es el cierto y no saben lo que pasó. Entonces, yo creo que hay que saber lo que pasó para situar a Rosa en la realidad de los hechos, en el espacio-tiempo en el que verdaderamente estaba", añade la letrada de la exagente de la Guardia Urbana, que quiere que la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña aporte el expediente íntegro en el que figura la confesión completa de Albert López frente a la Junta de tratamiento de la prisión de Quatre Camins para que sus palabras sean analizadas como una "nueva prueba" en el recurso de revisión.

El proceso judicial por la serie de Netflix y la situación de Rosa Peral en la cárcel

La abogada y su representada también están pendientes de otras situaciones judiciales, como la demanda a Netflix por haber producido la serie 'El cuerpo en llamas'. “Estamos esperando a que el fiscal se pronuncie en cuanto a la representación procesal de la niña. El padre no ha ejercido ninguna acción, como se le solicitó por parte de la Fiscalía. Entonces, nosotros hemos solicitado que sea la Fiscalía quien represente a la menor para que no se quede sin representación. Pero no se ha resuelto nada todavía”, explica Núria González sobre este proceso.

Hay que saber que Rosa Peral decidió demandar a Netflix y a la productora de la serie a finales del año pasado, reclamando una indemnización de unos 30 millones de euros. La audiencia estaba prevista el pasado 11 de marzo, pero se suspendió, al dar el juzgado encargado un total de 10 días a Rubén, el exmarido de Peral, para que decidiera si quería emprender acciones por la representación de su hija menor en la ficción, algo que finalmente ha declinado, como señala Núria González.

Respecto a las visitas que recibe Rosa Peral en la cárcel, recordando que tenía siempre palabras de cariño para sus dos hijas, con quien guardaba un vínculo muy estrecho, la abogada responde brevemente, pero de manera contundente: "Todo bien". La letrada se ciñe a su trabajo y confía en que la petición de revisión al Supremo se lleve a cabo, a pesar de que haya voces que apuntan a que es más que complicado que prospere esa solicitud.

