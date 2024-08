Claudia recriminó a César que le hubiera llevado a la televisión para decir que le había dejado en visto y que además le atacase en directo diciéndole que tenía mal hecho el 'eyeliner'. "Nosotros queríamos salir de aquí e irnos contigo, pero si te pones así, no se puede", se defendió él.

César y Arantxa insistieron en que Claudia no estaba poniendo de su parte para arreglar las cosas, pero la joven se sentía tan dolida por lo que le habían hecho que no dudó en terminar por completo su amistad con ellos. "Siempre igual. Cuando me tratan bien, yo trato bien. Lo primero que ha hecho ha sido insultarme. Imagínate en la calle", señaló Claudia.