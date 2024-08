Susana no escucha a su amiga y decide apostar todo por el amor de su vida: “En este aspecto, estás equivocada”

Susana visitaba el plató de ‘El diario de Jorge’ para contar su historia de amor . Una historia peculiar, ya que después de ocho años de relación todavía no se han visto , ha sido todo de manera virtual.

Lo que no sabe Susana es que una de sus mejores amigas , Victoria, también estaba en el programa para pedirle que vaya más despacio en esa relación a distancia. Además, Victoria no se fía para nada de René y cree que detrás puede haber un interés económico .

A todo esto, René también intervenía en el programa , primero en videollamada y después telefónicamente, y Victoria no dudaba en decirle todo lo que pensaba a la cara.

“Yo sé que ella no quiere hacerme daño… pero, yo a Vicky si que le diría que, en este aspecto, sí que está equivocada. De todas formas, te agradezco mucho que me lo digas. Es algo que va mas allá, es una conexión brutal que no se puede explicar con palabras…. Ya sé que es una cosa muy rara, es difícil de explicar”, aseguraba Susana convencida.