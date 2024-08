Lo que sucedió entre Andreu y Noa, exnovios, cuando estuvieron a solas: "Yo no era gay cuando estuve contigo"

En el último programa, conocimos la historia de Andreu y Noa . Una joven expareja que se había reencontrado en 'El diario de Jorge'. Ella había confesado haberlo pasado muy mal con su ex debido a sus infidelidades y sus dudas sobre su orientación sexual. En el programa, Andreu, que se definía ahora como "gay", había convocado a Noa para pedirle una segunda oportunidad .

Noa no pudo creerse lo que Andreu pretendía. Además de haberse enterado por su relato de otra ocasión en la que le había sido infiel, no imaginó que él plantease la posibilidad de retomar una relación. Para Noa había sido de lo más tormentosa y además estaba ahora en otra relación. Así que tras aceptar sus disculpas, Noa terminó por completo su historia asegurando que no quería saber nada más de Andreu.