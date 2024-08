"Por ti he renunciado a tener pareja": Adelina tiene mucho que decir a su amiga y compañera de piso Candelaria

Candelaria pensaba que estaba todo bien entre ellas hasta que Jorge Javier Vázquez le reveló unos mensajes que iban destinados a ella: "Por ti he renunciado a tener pareja" y "Ya no eres la misma, ¿por qué me haces daño?" . Candelaria se quedó 'en shock' imaginando que alguien le había convocado al programa para hacerle semejantes reproches.

Momentos más tarde, Adelina entraba entre lágrimas. Sentía lo que estaba sucediendo pero no podía más con las exigencias que a veces había notado por parte de su amiga. "Tú eres la que tiene que cambiar. Si no, me voy a ir distanciando", le explicaba Adelina a su amiga. Candelaria prometió que por ella no iba a haber ningún problema, pero Jorge Javier tenía claro que su conversación seguramente no iba a terminar con el fin de su visita al programa.