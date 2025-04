"Reconozco que he tenido mucha suerte y he sido muy privilegiada porque hay muchas cosas de mi vida que nadie conoce. He vivido historias muy bonitas con futbolistas que quedan para mí", comienza a relatar Amor Romeira. La presentadora le pregunta si estos futbolistas estaban casados y ella responde, para sorpresa de Emma, que "muchos de ellos sí". Desvela además una anécdota que vivió cuando una de estas esposas pilló las conversaciones de su marido con Amor.

"Fue el amor de mi vida. Fueron unos tres años. Y creo que él también se enamoró de mí porque hace no mucho tuvimos un encuentro y a mí se me encogió el alma. Él no me había olvidado. Esta es una historia que muchos periodistas deportivos saben. Me he sentido muy protegida por el mundo de la prensa. He tenido suerte", cuenta Amor. Para rematar esta serie de inesperadas confesiones, quiere dejar claro que esta persona en concreto con la que mantuvo una relación de tres años (y que, al parecer, según cuentan, nunca se escondieron) nunca ha estado casada.