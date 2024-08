La respuesta de una invitada en el test de compatibilidad que ha desatado la risa en Jorge Javier: "¿Mayorista o minorista?"

José Luis es un cacereño de 53 años que no ha tenido mucha suerte en sus anteriores relaciones. Se considera "fogoso" y tenía claro que si había un lugar en donde puede encontrar ese amor que le falta es 'En el diario de Jorge' . Su asesor y amigo David desvelaba que José Luis es "muy perezoso" y es por eso por lo que se le resiste su media naranja. Es romántico y en una mujer, sobre todo, busca que no le mienta.

Entre 'Exquisita', 'La sirena' y 'La dama de Elche' , y después de que las tres mandasen a través del chat de 'El diario de Jorge' mensajes sin descubrir sus identidades, el asesor de José Luis enseñaba la bandera roja en 'Exquisita'. Pero el 'buscador del amor' no le hacía caso y eliminaba a Amparo ('La dama de Elche'). Una decisión de la que no se arrepentía al verla cara a cara.

Jorge Javier lanzaba otra pregunta: "¿Mayorista o minorista?". 'Exquisita' respondía: "Mayorcita" y Jorge Javier no se podía aguantar la risa. "No, mayorcita no", decía el presentador. "Mayorista o minorista", corregía. Un momentazo que vivíamos en 'El diario de Jorge' y que no pasaba desapercibido para nadie. Además, Jorge Javier preguntaba: "¿Epi o Blas?", y recordaba que en la famosa serie animada de televisión, ambos son pareja.