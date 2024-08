Minerva se niega a hablar con su hermana Paola y abandona el plató entre lágrimas

Estalla la tensión entre tres hermanas que no se veían desde hacía 6 años: "Es una sinvergüenza"

Paola convocó a su hermana Minerva para darle un mensaje, pero ella se ha negado a escucharlo

Minerva no acepta la forma de vida de Paola

Paola está cansada de que su hermana Minerva no apruebe su estilo de vida, así que la convocó a 'El diario de Jorge' para intentar acercar posturas. Sin embargo, Minerva, que se echó a llorar nada más saber que era su hermana la que estaba en el plató, decidía abandonar el programa y no tener esa conversación.

Minerva no tenía idea de quién le había convocado al programa. Vio en primer lugar la silueta de una mujer y pensó que tal vez se trataba de la amiga que le había acompañado al programa. Pero cuando leyó las frases 'No me has comprendido' y 'Me has dado de lado', Minerva rompía a llorar sorprendiendo a Jorge Javier Vázquez. Ahora, estaba convencida de que se trataba de su hermana Paola.

En el momento en el que Paola entró en el plató, Minerva no se levantó a saludarla y siguió llorando. Jorge Javier intentó mediar entre las hermanas haciendo que Paola dijera en voz alta lo mucho que quería a su hermana, pero Minerva se negó a tener una conversación. "Yo no voy a entrar aquÍ al trapo. Nos hemos visto hace dos días y podría haber hablado conmigo. Ella sabe que no soy así", reaccionó. Paola aseguraba que no había visto "la oportunidad de hablar" pensando que nunca iban a entenderse. Por su parte, Minerva decidía abandonar el plató y no cruzar más palabras.