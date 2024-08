Laura Garkas se pone en la piel de Montse y sus 200 muñecas 'con vida'

Ella defiende que sus muñecas no son muñecas normales . "Davinia tiene un espíritu en la peluca, porque tiene pelo de difunta (...) En mi casa hay un portal donde entran energías, demonios... hay energías buenas y malas. Veo sombras. Se encienden y se apagan las luces", contaba. "He venido para dar un mensaje: no estamos solos", añadió.

Antonio daba un ultimátum a su pareja. "Ya no puedo más y necesito que me quites toda la colección en mi parte, ya es insostenible", le dijo. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Montse, pues ella defiende que sus muñecos tienen vida. Además asegura que hay una de ellas que está poseída y le lanza mensajes dañinos: "me dice de todo menos bonito", explica.