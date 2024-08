El talento de Camelia deja alucinando a todos en 'El diario de Jorge': "Lo aprendí de pequeña para espantar a los hombres"

El presentador se quedaba en shock: "¿Qué es el cuerpo croissant?". "Tener un cuerpo perfecto, pero un sabor asqueroso" , respondía Camelia. El presentador no se podía aguantar la risa. Camelia aseguraba que hay croissants que "no se pueden masticar y otros que sí que le puedes añadir un poco de mermelada". Era en ese preciso instante cuando Camelia miraba a cámara y dejaba a todos en shock... ¡un ojo se le había caído! Y no era casualidad, se trata de un talento de nuestra invitada.

Jorge Javier no desperdiciaba la oportunidad: "Cuando te pones nerviosa se te cae un ojo". "Como las muñecas de pequeña", subrayaba Camelia, para posteriormente contar que lo aprendió de pequeña para "espantar a los hombres que no me gustan". Mirando a cámara, Camelia demostraba su don: "Puedo moverlo (el ojo) arriba, de lado y abajo". El presentador bromeaba: "No me extraña que Sara te adore".