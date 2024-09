Jorge Javier abraza a uno de los invitados tras sus bonitas palabras: “Eres como el padre que nunca he tenido”

Dani llega a 'El diario de Jorge' para reconciliarse con su amiga Angi , pues hace ya un año que discutieron. Ninguno de los dos ha actuado bien, especialmente Dani, y Jorge Javier no se corta en opinar y aconsejar al invitado. Las palabras del presentador acaban calando en Dani y ambos protagonizan un momento muy bonito en plató.

Dani y Angi eran íntimos amigos , hasta que discutieron en el trabajo y no lograron reconciliarse. Ella incluso sufrió un accidente de tráfico y él no fue a visitarla ni a apoyarla en sus momentos más duros.

“Ay Jorge, me estás dando mucha caña, con lo que me gusta verte… Te voy a dejar de ver y eso que me encantabas”, comenzaba pronunciando Dani, algo impactado con la sinceridad del presentador.